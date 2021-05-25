РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мая. Объявлен конкурс на строительство съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе Домодедово, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на строительство съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» в городском округе Домодедово», - сказала председатель комитета Елена Волкова.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на строительство съезда с автомобильной дороги М-4 «Дон» к улице Промышленной в районе 35 км (слева) опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

Объект включен в государственную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и средств городского округа.

Завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2021 году.