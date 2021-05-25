РИАМО - 25 мая. Из-за эпидемиологической ситуации и рекомендацией столичных властей Московский полумарафон перенесен с 16 мая на 22 августа, сообщается на сайте мероприятия.

Участники, которые зарегистрировались, могут поучаствовать в забеге 22 августа или вернуть регистрационный взнос. Для того, чтобы оформить возврат, необходимо воспользоваться инструкцией, которую участникам марафона выслали на электронную почту.

Московский полумарафон представляет собой самый крупный забег России на дистанцию 21,1 км. Маршрут мероприятия пройдет по центральным набережным столицы. Спортсмены во время бега смогут насладиться видами на знаковые достопримечательности столицы.

Ранее мероприятие планировали провести 16 мая, но из-за эпидситуации было принято решение перенести полумарафон.

В прошлом году участниками забега стали 13 тыс. человек.

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