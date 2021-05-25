РИАМО - 25 мая. Во время покупки лекарства в аптеке стоит больше доверять полученным рекомендациям лечащего врача, чем советам фармацевтов, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев.

Часто бывает такая ситуация, что фармацевт настойчиво предлагает купить аналоги препарата. Но это, скорее всего, уловка, на которую не стоит попадаться.

«Вы пришли в аптеку за чем-то конкретным, но вам могут попытаться продать еще что-нибудь по акции и предложат советы по выбору лекарств. Понятно, что фармацевту выгодно продать или больше лекарств, или более дорогой препарат с тем же действующим веществом», – сказал Хухрев в интервью радио Sputnik.

Эксперт уверен, что советам фармацевта не следует доверять больше, чем рекомендациям врача. Причем это может привести не только к напрасной трате денег, но и проблемам со здоровьем.

«Обычный фармацевт в аптеке может не знать, какими мыслями врач руководствовался, прописывая конкретное лекарство. Когда фармацевт предлагает аналоги, он может предложить совершенно другое по смыслу. В интересах пациента – брать именно то, что доктор прописал», – подчеркнул Хухрев.

По его словам, исключением могут быть препараты-дженерики. Это аналоги лекарственного препарата, который содержит то же самое действующее вещество и в том же самом количестве, что и оригинал.