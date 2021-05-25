РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мая. В Домодедове задержали подозреваемого в хищении пожертвований прихожан из храма, сообщили в УМВД России по городскому округу.

В дежурную часть полиции поступило заявление о хищении пожертвований прихожан из храма в микрорайоне Востряково. Сумма ущерба составила 10 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан неработающий 23-летний уроженец Воронежской области. Он дважды за ночь проникал в храм, разбив окно, и похищал денежные средства из урны для пожертвований.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.