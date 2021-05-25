РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Житель городского округа Люберцы, спортсмен Сергей Агаджанян установил новый рекорд России и мира по буксировке тяжелого вертолета Ми-26, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Новый рекорд России и мира по буксировке тяжелого вертолета Ми-26 установлен в городском округе Люберцы. Лидер Федерации силового экстрима России, председатель РОО «РосМолСпорт МО», рекордсмен из Люберец Сергей Агаджанян без использования специальных приспособлений отбуксировал на 17 м самый тяжелый вертолет Ми-26 весом 40,5 т», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что это мировой рекорд в номинации «Буксировка авиационного транспорта».

«При этом Сергей надувал до разрыва медицинскую грелку объемом 3 л. От всей души поздравляю с очередным рекордом. Сергей – настоящий герой и достойный пример для подражания! Гордость и слава не только Подмосковья, но и всей страны! Искренне желаю здоровья и сил на новые достижения! Люберцы – территория спорта», – добавил Ружицкий.