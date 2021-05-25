РИАМО - 25 мая. 283 заявки на покупку дополнительной жилплощади со скидкой в рамках программы реновации в течение 2 лет после заключения договора поступило в фонд реновации, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Воспользоваться правом докупки можно как непосредственно в момент переселения, так и на протяжении двух лет после заключения договора мены.

«В фонд реновации от жителей поступило 283 заявки на приобретение площадей в течение первых двух лет с момента переезда в новое жилье. Сейчас уже подписано 202 договора», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

За все время программы было подано более 1100 заявок и заключено более 960 договоров на докупку.

В течение двух лет с регистрации права собственности на полученное равнозначное участники программы могут приобрести еще одну квартиру в новостройках, возведенных по программе реновации, в том числе и в районе, отличном от места проживания.

Левкин напомнил, что площадь жилья не должна превышать 100 кв. м, а право на покупку реализуется единожды. Можно воспользоваться ипотекой.

В 2021 году по программе реновации в Москве планируют построить 1,5 млн кв. м жилья. В будущем планируют выйти на строительство 3-3,5 млн кв. м в год.

В рамках программы реновации планируется построить более 20 млн кв. м жилья для переселения жителей 350 тыс. квартир. Новое жилье получат около 1 млн москвичей.

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