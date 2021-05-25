РИАМО - 25 мая. Земельный участок площадью более 2,3 тыс. кв. м сдают в аренду в городском округе Электросталь на проезде Промышленный, д. 1 под производственную деятельность, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Объект находится в промышленно-складской зоне города. Участок свободен от застройки, но покрыт деревьями и кустами.

Начальная стоимость лота составляет 361 тыс. рублей в год. Договор планируют заключать сразу на 13 лет и 2 месяца.

Аукцион пройдет в электронном виде на площадке «РТС-Тендер» 18 июня 2021 года под номером 54716. Заявки на участие принимают до 15 июня.

Электросталь – центр металлургии и тяжелого машиностроения, тут создано крупное в стране производство ядерного топлива, высококачественной стали, тяжелого машиностроения и химической продукции. Также в городе работают сотни производителей стройматериалов, одежды, книг, мебели, питания и др.