РИАМО - 25 мая. Подведение итогов спортивного сезона в ХК «Химик» провели в Воскресенске, на мероприятии традиционно присутствовал зампред Мособлдумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин, говорится в сообщении пресс-службы фракции «Справедливая Россия» в Мособлдуме.

«ХК «Химик» на протяжении всего своего существования – это бренд и гордость подмосковного спорта. Очень здорово, что традиции воскресенского хоккея продолжаются, а эта хоккейная школа по-прежнему является одной из лучших в стране», — сказал Чистюхин.

Он также поздравил тренеров, руководство клуба и молодых хоккеистов с достойным завершением сезона и вручил награды областного парламента.

«Химик» — команда по хоккею с шайбой из города Воскресенска. Основан в 1953 году.