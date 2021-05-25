РИАМО - 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, ослабляющее требования к работодателям по тестированию сотрудников на наличие коронавируса. Документ опубликован на сайте областного правительства.

Ранее подмосковные организации и предприятия, в которых насчитывается более 100 работников, обязали каждые 15 дней проверять на Covid-19 не менее 10% сотрудников. Теперь данное требование не распространяется на работодателей, у которых как минимум 60% штата прошли вакцинацию от коронавируса.

Прививку от коронавируса сделали уже 26% жителей Московской области. Однако Воробьев ранее подчеркивал, что угроза заражения еще не миновала, поэтому важно разъяснять населению необходимость вакцинации.

Прививки от Covid-19 делают бесплатно и на добровольной основе. Вакцинацию проводят в городских поликлиниках, также работают мобильные прививочные пункты.

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