РИАМО - 25 мая. Горячая вода поступила в более чем 5,2 тыс. зданий столицы после проведения там гидравлических испытаний, из них 3 тыс. – это жилые дома, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице каждый год отключают горячую воду после завершения отопительного сезона.

«Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их ликвидации», – сообщил заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

В этом году специалистам предстоит проверить теплоснабжение в более чем 74 тыс. зданий, из них более 34 тыс. – жилые дома. Горячую воду отключают максимум на 10 дней.

Жители столицы могут узнать сроки и даты отключения горячей воды на портале mos.ru, в мобильном приложении «Моя Москва», на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru или в Едином диспетчерском центре по телефону: +7(495)539-53-53.

Профилактические работы на системах горячего водоснабжения планируют завершить до 1 сентября.