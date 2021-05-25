РИАМО - 25 мая. Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в деревне Тарасово подмосковного городского округа Павловский Посад, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Площадь пожара составила 800 кв. м.

Спасатели прибыли на место пожара в 14:51. В 16:20 горение локализовали на площади 800 кв. м. В 17:21 открытое горение ликвидировали.

В тушении участвуют 16 единиц техники, 53 человека, в том числе от МЧС - 5 единиц техники, 25 человек.