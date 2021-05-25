РИАМО - 25 мая. Порядка 2,5 тыс. жителей Реутова уже отдали свои голоса за благоустройство двух территорий муниципалитета – «Облепихового сквера» и сквера за ДК «Мир», сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Голосование за выбор территорий для благоустройства проходит на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. До 30 мая свой голос за формирование комфортной городской среды может отдать каждый россиянин старше 14 лет. В Реутове на выбор предложены «Облепиховый сквер» в микрорайоне 6А и зеленая территория за ДК «Мир» на улице Победы.

Проголосовать на сайте можно по номеру телефона или с подтвержденной учетной записью госуслуг. На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной горячей линии по номеру: 8(800)600-20-13.

Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Всего на голосование от Московской области отобрана 251 общественная территория в 57 городских округах. На голосование выставлены парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории.