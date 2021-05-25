РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Люберецкие команды Wild cats и «Резолют» заняли призовые места на чемпионате и первенстве Орехово-Зуевского городского округа по чир-спорту, сообщает комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Команды из Люберец Wild cats и «Резолют» достойно выступили на чемпионате и первенстве Орехово-Зуевского городского округа. Поздравляем спортсменов и тренеров с отличным окончанием сезона в своих клубах и призовыми местами!» - говорится в сообщении.

Команда Wild cats показала следующие результаты: первое место - чирлидинг группа смешанная, мальчики-девочки (спортивный школьник); третье место - чирлидинг группа смешанная, юниоры-юниорки.

Команда «Резолют» заняла первое место в категории чирлидинг группа. Первое и второе места в категории чирлидинг-стант, м/д.