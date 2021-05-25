РИАМО - 25 мая. Проект реконструкции бейрутского порта Beirut Living port, разработанный командой ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы», получил второе место на международном конкурсе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Конкурс организован премией Phoenix, которая учреждена ассоциацией IDAR-Jerusalem ради поиска способов трансформации пространств риска в пространства доверия и вызова границам и препятствиям.

«Столичные архитекторы и проектировщики – специалисты высочайшего уровня. Это уже не раз доказано международными конкурсами, в которых московские проекты, такие как реконструкция стадиона «Лужники», парк «Зарядье», Дворец гимнастики Ирины Винер–Усмановой, получали высокие награды. В этот раз внимания был удостоен зарубежный проект столичной команды – еще одно доказательство высокого профессионализма, ведь работать с зарубежными проектами порой еще сложнее из-за различия историко-культурных кодов», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам президента Союза архитекторов России Николая Шумакова, это свидетельство успеха столичного градостроительного комплекса в целом. Конкурс — максимально честный формат состязания для архитекторов, проектировщиков и дизайнеров. Это возможность бросить вызов себе как профессионалу, получить понимание своего места в отрасли, стимул для развития. А для коллег по цеху это еще и ценный опыт, который будет использован для повышения качества градостроительных решений в Москве.

Директор Градплана Москвы Дина Саттарова отметила, что заданием этого года стала разработка предложения по обновлению бейрутского порта и прилегающей территории, пострадавших от взрыва в августе 2020 года. Специалисты смогли использовать свои знания о функционировании прибрежных территорий при осмыслении большой сложной городской структуры и применить наработанную практику междисциплинарного взаимодействия при градостроительном проектировании.

Проект

Концепция, которую представили на конкурс, соединяет в себе символическое и практическое начала. Выделено семь зон, среди которых мемориальный парк, социальное жилье, многоуровневый контейнерный терминал и водоочистные сооружения. По проекту, порт превращается в мультифункциональный хаб, в том числе отвечающий за международную торговлю и политику.

Архитекторы отработали все традиционные слои градостроительной концепции: зонирование, озеленение, распределение транспортных потоков, высотный регламент. Пешеходные связи выделили в отдельную схему. В экономических выкладках постстадийной реализации проекта сделаны прогнозы по затратам и окупаемости.

Проект нужен не только, чтобы помочь Бейруту сформировать комплексное видение прибрежной территории, но принять современность, не потеряв традицию. В качестве структурирующего мемориального элемента выбрана надпись слова «жизнь» арабской вязью. Одним из акцентов береговой линии станет законсервированная руина взорвавшейся силосной башни.

Одновременно с этим планируется использовать прогрессивные технологий в грузовой части порта, учредить исследовательский центр водной экосистемы со зданием на набережной. Предлагается использование солнечных батарей, снижение скорости катеров и регламент по бережному сбору устриц и ответственному рыболовству.

Первое место заняло палестинское архитектурное бюро M.A.D Architects, а третье – у итало-ливанского коллектива FAT Atelier. В конкурсе приняли участие творческие команды из России, США, Палестины, Польши, Израиля, Италии, Саудовской Аравии, Нидерландов, Бахрейна, Португалии, Китая и Ливана.

Несколько взрывов произошло в порту Бейрута в Ливане 4 августа 2020 года. Там взорвалось 2750 т аммиачной селитры, которые конфисковали с грузового корабля в 2013 году.