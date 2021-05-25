РИАМО - 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил, как в Шаховской проводят благоустройство, капитальный ремонт подъездов и домов. Глава региона также обсудил с жителями план дальнейших преобразований, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

«В каждом городе Подмосковья необходимо обеспечивать перемены для жителей. В Шаховской - променад, фонтаны. Кроме парка и сквера, который мы уже сделали, Ледового дворца и музыкальной школы, которые мы построили, еще одна большая детская площадка будет запущена в сентябре. Проедьтесь по Шаховской, посмотрите, какие фасады, тротуары, парковки», — сказал Воробьев.

По просьбам жителей в городском парке аттракционов откроют новую площадку. На площади в 1,5 тыс. кв. м появятся игровые формы для малышей и детей в возрасте 3-15 лет. Там также будет специальное оборудование для детей с ограниченными возможностями.

«Мы стараемся работать над тем, чтобы человеку было комфортно и безопасно. У нас хватает ресурсов на все без исключения территории. Акцент делаем там, где большее количество людей нуждается в благоустройстве, капремонте. У нас большая программа «Парк в лесу», мы сделаем 50 больших благоустройств», — подчеркнул Воробьев.

С 2014 года в Шаховской капитальный ремонт провели в 71 многоквартирном доме, это коснулось 3 тыс. жителей. В порядок привели 340 подъездов, в этом году работы проведут еще в 30. До конца 2022 года капитальный ремонт проведут еще в 45 многоквартирных домах. Бескаркасное утепление фасадов по современным технологиям позволило уменьшить расход энергии на отопление до 33%.

«Дома стало не просто теплее, а стало гораздо уютнее. Эта облицовка позволяет всю зиму открывать форточки. В Шаховской уже нет плохих кровель, после капремонта все их делают красивыми, все проблемы протечки кровли ушли», — рассказала жительница округа Галина Воробьева.

В ее доме завершили часть капитального ремонта, теперь проведут работы на кровле.