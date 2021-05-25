РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Художественный военно-исторический фильм «Подольские курсанты» стал лучшим международным фильмом на кинофестивале GI Film Festival в США, сообщила студия «ВоенФильм».

Российская военно-историческая драма «Подольские курсанты» (The Final Stand) студии «ВоенФильм» победила в номинации «Лучший международный фильм» на кинофестивале в Сан-Диего, штат Калифорния.

GI Film Festival - крупнейший кинофестиваль военного кино на западном побережье США. «Подольские курсанты» стали первым российским фильмом в программе фестивальных кинопоказов.

«Очень радостно и ответственно, что наш фильм отметили на ведущем американском фестивале военного кино. Особенно важно, что кинематограф сегодня остается одной из немногих отдушин в непростых российско-американских отношениях. <...> Мы создаем кино, которое честно рассказывает о нашей истории, не просто снимаем исторические фильмы, а сохраняем память» - сказал продюсер и соавтор сценария, генеральный директор студии «ВоенФильм» Игорь Угольников.

Программа фестиваля традиционно включает картины, которые посвящены историям реальных ветеранов войн и военных конфликтов, правдиво и честно рассказывают об их стойкости и героизме. По мнению студии, это почти полностью совпадает с позицией «ВоенФильма».