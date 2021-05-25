РИАМО (КОРОЛЕВ) - 25 мая. В подмосковном Королеве во время рейда выписали штрафы 15 нарушителям оплаты проезда в автобусах, сообщает пресс-служба Министерства транспорта Московской области.

В Королеве в ходе совместного рейда Административно-пассажирской инспекции Подмосковья с муниципальной Общественной палатой на соблюдение перевозчиками и пассажирами законодательства по оплате проезда в общественном транспорте проверили более 30 автобусов на 26 маршрутах.

В результате проверки было выявлено 15 административных правонарушений, из них привлечены к административной ответственности 6 пассажиров за безбилетный проезд и 9 водителей за отказ в приеме банковских и транспортных карт.

Основной целью постоянного контроля является выявление и пресечение фактов безбилетного проезда пассажирами, невыдача пассажирам билетов и отказ перевозчиков в безналичной оплате с использованием банковских и транспортных карт.

Еженедельно Административно-пассажирская инспекция проверяет более 3 тыс. автобусов областных перевозчиков. При проведении проверок учитываются обращения от жителей, поступившие по электронной почте в Минтранс Подмосковья и инспекцию, на портал «Добродел» и в социальные сети.

За безбилетный проезд в автобусе для пассажира предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей. Для водителя или кондуктора за отказ пассажиру в оплате проезда безналичным способом или выдачи билета - штраф в 2 тыс. рублей.