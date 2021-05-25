РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. В Подольске начался региональный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания», в нем принимают участие восемь команд, в том числе из лицея Климовска, сообщил комитет по образованию администрации округа.

25 мая на базе спортивного комплекса «Труд» прошел первый из двух дней финала регионального этапа соревнований. Восемь команд из Подольска, Серпухова, Коломны, Раменского, Талдома и Пушкина соревновались за победу и выход на всероссийский этап.

Подольск на состязаниях представляет команда МБОУ «Лицей Климовска» - победитель зонального этапа.

26 мая на базе МУ СК «Подолье» региональный этап завершится забегом команд на дистанции 1 км и выполнением теоретического задания.