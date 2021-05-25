РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы в банно-оздоровительном комплексе на улице Шоссейной в поселке Малаховка Люберец, открыть его планируют в этом году, сообщил заместитель главы администрации округа Андрей Сыров.

Работы проводятся в рамках мероприятий по восстановлению аварийных муниципальных объектов Люберец. Площадь банного комплекса составляет порядка 350 кв м.

«В настоящее время на объекте завершена отделка фасада, выполнена прочистка канализационной системы, обустроены комнаты отдыха и помывочные помещения. Сейчас ведутся работы по установке электропечей и замене системы освещения. Общественную баню откроем в этом году», - сказал Сыров.

Он уточнил, что для льготных категорий жителей и пенсионеров при посещении бани будут предусмотрены скидки.