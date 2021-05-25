РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. Ансамбль бального танца «Фламинго» из Котельников под руководством Ирины Слобожан принял участие в турнире по спортивно-бальным танцам «Кубок классики», сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир прошел в Москве.

Пары Максим Ромашин и Анна Сидевич, Ярослав Яшников и Алена Медведева, Артем Резников и Ульяна Шильцова в возрастной категории «Юниоры» заняли первые места в латиноамериканской и европейской программах.

Арина Исмаилова с сольным танцем «Самба» также заняла первое место.