РИАМО - 25 мая. По итогам апреля 2021 года Московская область стала самым упоминаемым в СМИ российским регионом в контексте национальных проектов. Соответствующее исследование подготовила компания «Медиалогия». Об этом сообщает ТАСС.

Московская область стала в апреле первой с результатом в 8,466 тыс. сообщений.

Наиболее интересными для СМИ темами обсуждения стала установка камер видеонаблюдения для оперативного реагирования на скопление отходов на контейнерных площадках Подмосковья.

Также в СМИ обсуждали итоги оценки качества городской среды в минувшем году и отбор объектов в Московской области для всероссийского онлайн-голосования в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Вторым самым упоминаемым в СМИ регионом за апрель стал Краснодарский край (8,102 тыс. сообщений). Тройку лидеров замкнула Нижегородская область (7,611 тыс. сообщений).

Паспорта 12 нацпроектов и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента России Владимира Путина.