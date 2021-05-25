РИАМО - 25 мая. Выезды по контролю за обработкой земель от борщевика начались на территории Подмосковья, с сорняком уже начали бороться в Сергиево-Посадском округе и округе Пушкинский. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Больше всего жалоб на наличие сорняков в прошлом году поступило от жителей села Шеметово Сергиево-Посадского городского округа. Там уже успели обработать от борщевика 265 га.
Еще мониторинг по контролю за устранением сорняка прошел в поселке Лесные Поляны округа Пушкинский. Там находятся крупные участки, на которых растет борщевик. Сейчас там успели обработать 58 га земли.
В Подмосковье от борщевика Сосновского уже обработано свыше 5,2 тыс. га. Наибольшие площади обработали в Клину (более 1,1 тыс. га), Можайском городском округе (почти 900 га) и Егорьевске (около 600 га).
Борщевик Сосновского — растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в высоту. Сорняк активно размножается, подавляя иные растения. Сок данного растения может быть опасным для человека, так как при попадании на кожу и слизистую вызывает химические ожоги.
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