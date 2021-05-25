РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 мая. Госадмтехнадзор Московской области наказал ответственных лиц за ненадлежащее содержание контейнерных площадок в Дзержинском, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы Госадмтехнадзора следят за состоянием и содержанием контейнерных площадок на территории Подмосковья. В Дзержинском в результате работы, проведенной инспекторами ведомства, устранено 15 нарушений в содержании контейнерных площадок.

«Инспекторы Госадмтехнадзора в Дзержинском пресекли 4 случая несвоевременного вывоза твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, 3 нарушения в содержании и состоянии ограждений мест сбора отходов, 8 нарушений уборки прилегающей территории», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.