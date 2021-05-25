РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Врачи в подмосковном Красногорске прооперировали пациентку с 5-сантиметровыми полипами в носу и назначили ей терапию, которая не допустит их нового нарастания. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

В Красногорскую больницу №1 поступила 64-летняя пациентка с жалобами на затрудненное носовое дыхание. Из истории болезни известно, что ей уже четырежды проводили операции по удалению полипов из носа, но они снова вырастали. В результате проведенной компьютерной томографии специалисты выявили искривление перегородки носа, а также обнаружили, что все околоносовые пазухи заполнены мягкоткаными новообразованиями – полипами размером 3-5 см.

Заведующий отоларингологическим отделением Красногорской больницы №1 Сергей Троицкий сообщил, что в связи с тем, что у пациентки были рецидивы, врачи предложили сделать расширенную операцию на околоносовых пазухах, включающую эндоскопическое расширение соустьев всех околоносовых пазух, тотальное вскрытие и дренаж всех клеток решетчатого лабиринта.

«При вскрытии верхнечелюстных пазух была выявлена специфическая масса – грибковый муцин. По этой массе можно понять, что заболевание было спровоцировано аллергической реакций на грибок. Пациентке были расширены носовые ходы, что обеспечит доступ лекарств для предотвращения дельнейшего развития полипов», – пояснил Троицкий.

Помимо этого, пациентке выполнили септопластику – операцию по устранению искривления носовой перегородки. Для лечения грибка женщине назначили специальные капли, которые, благодаря проведенной операции, будут доходить до носовых пазух и не позволят вырасти полипам вновь.