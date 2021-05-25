РИАМО - 25 мая. Резкий рост цен на стройматериалы в России может привести к необходимости скорректировать программы по строительству соцобъектов, сообщает Федеральное агентство новостей.

На проблему подорожания стройматериалов ранее обратил внимание представитель фракции ЛДПР в Госдуме Александр Шерин.

В ответ председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту проанализировать указанные цифры. По его словам, стоимость металла, к примеру, выросла от 50% и выше.

«Давайте реализуем право парламента, запросим информацию. С другой стороны, выработаем предложения по решению этой задачи», – отметил Володин.

По его словам, нужно принять меры для остановки роста цен. Также может понадобиться корректировка программ по строительству, например, объектов социальной сферы.

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