РИАМО - 25 мая. Резкий рост цен на стройматериалы в России может привести к необходимости скорректировать программы по строительству соцобъектов, сообщает Федеральное агентство новостей.
На проблему подорожания стройматериалов ранее обратил внимание представитель фракции ЛДПР в Госдуме Александр Шерин.
В ответ председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин поручил комитету по контролю и регламенту проанализировать указанные цифры. По его словам, стоимость металла, к примеру, выросла от 50% и выше.
По его словам, нужно принять меры для остановки роста цен. Также может понадобиться корректировка программ по строительству, например, объектов социальной сферы.
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