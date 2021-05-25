РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. За минувшую неделю в Центр управления регионом поступило 278 обращений от жителей Люберец по вопросам содержания многоквартирных домов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

Наибольшее количество заявок поступило в категории «Ненадлежащая уборка подъездов» - всего 41 заявка.

На неисправности дверей в местах общего пользования поступило 30 жалоб, на неработающий лифт - 25, на неисправное освещение - 18. Кроме того, 15 человек подали обращения на нарушение окрасочного слоя стен, облицовки фасада.