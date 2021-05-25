РИАМО - 25 мая. Московская городская дума в период весенней сессии приняла 15 городских законов, в ходе заседаний парламентарии выступили свыше 1220 раз – это рекордный показатель последних лет, сообщает пресс-служба столичного парламента.

«За период весенней сессии мы приняли важные законы в сфере социальной политики, городского хозяйства, административной ответственности и избирательного права. Разработали актуальные федеральные законодательные инициативы», – сказал председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

По его словам, за период весенней сессии 2021 года было проведено семь заседаний Мосгордумы: шесть очередных и одно внеочередное. Из них четыре заседания прошли в онлайн-формате.

Шапошников добавил, что всего депутаты приняли 65 документов – 50 постановлений и 15 городских законов. В ходе заседаний парламентарии выступили свыше 1220 раз – это рекордный показатель последних лет.

Он отметил, что в Мосгордуму поступило 7028 обращений жителей. Проведено 80 депутатских приемов населения в дистанционной форме, принято 240 человек. Гражданам направили 7442 ответа.

«Главный вопрос осенней сессии – работа над проектом городского бюджета, принятие главного финансового документа Москвы. Этому будет посвящена традиционно большая часть работы», – добавил председатель Мосгордумы.

Также будет продолжаться активная работа в рамках озвученных федеральных закинициатив.

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