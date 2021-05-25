РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Условный пожар на станции «Мякинино» Московского метрополитена будут тушить в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Пожарно-тактические учения состоятся вблизи станции метрополитена «Мякинино» в ночь на 26 мая.

С 2:30 до 4:00 подразделения ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно со спасателями управления по СЗАО ГУ МЧС России по Москве будут отрабатывать действия при тушении условного возгорания внутри электропоезда и эвакуацию пассажиров в условиях плотного задымления на платформе станции.

В учениях планируется задействовать порядка 96 спасателей и 23 единицы пожарной техники, а также наряды ГИБДД, полиции и скорой помощи.