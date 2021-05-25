РИАМО - 25 мая. Москвичи могут арендовать у города порядка 800 машино-мест рядом с домом, они располагаются на западе, юго-западе, северо-востоке и северо-западе столицы, сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, машино-места предоставили жителям девяти районов города: Крылатское, Очаково-Матвеевское, Ломоносовский, Тропарево-Никулино, Филевский парк, Чертаново Северное, Нижегородский, Южное Медведково и Куркино.

«Объекты расположены в подвальной части многоквартирных домов и в отдельно стоящих паркингах. По итогам 2020 года граждане арендовали у города 401 машино-место, а с начала 2021 года – 85 таких объектов», — сказал Ефимов.

Список доступных для аренды машино-мест постоянно обновляют. Стоимость годовой аренды машино-места фиксированная и зависит от площади объекта и его локации. Для льготных категорий граждан существует единый тариф, действующий по всему городу.

«Возможность арендовать у города машино-места появилась у жителей осенью 2017 года. В 2021 году наибольшим спросом пользовались парковочные места в Южном, Северо-Западном и Юго-Западном округах столицы. Самый бюджетный объект этого года был передан в наем за 24,2 тысячи рублей в год – это восьмиметровое машино-место на Крылатской улице. А самое дорогое – 21,3 квадратных метра в паркинге на улице Милашенкова – в этом году сняли за 69 тысяч рублей», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

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