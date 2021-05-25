РИАМО – 25 мая. Московский кредитный банк (МКБ) и группа компаний ФСК реализовали новую совместную ипотечную программу со ставкой от 1,1% на весь срок кредита, сообщает пресс-служба МКБ.

Программа распространяется на все объекты застройщика в Москве и Московской области. Покупатели, оформляющие ипотеку в МКБ, получат специальную скидку от застройщика – до 3% от стоимости объекта недвижимости.

«МКБ и ГК ФСК реализовали уникальную ипотечную программу с рекордно низкой ставкой. Мы уверены, что условия ипотечного кредитования заинтересуют покупателей в Москве и области», - сказал начальник управления ипотечного кредитования МКБ Игорь Селезнев.

МКБ предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости, программы рефинансирования и льготную ипотеку с господдержкой по ставке.

ГК ФСК - одна из крупнейших девелоперских и строительных компаний России.