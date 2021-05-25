РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. Пожилых жителей подмосковных Котельников пригласили на тренировки по скандинавской ходьбе, они проходят каждый вторник, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта «Активное долголетие» в Кузьминском лесопарке прошла тренировка по скандинавской ходьбе. Директор МСОАУ «Спорткомплекс Котельники» Михаил Набокин продемонстрировал обновленный комплекс разминочных упражнений, который специально разработан для людей пожилого возраста и вполне по плечу всем участникам клуба «Активное долголетие».

Всех горожан пожилого возраста приглашают присоединиться к занятиям, которые проводятся по вторникам на Центральной аллее лесопарка в 10:00.