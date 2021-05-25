РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 мая. За неделю посредством муниципального Центра управления регионом в Госадмтехнадзор Московской области поступило более 65 обращений по содержанию территорий Дзержинского в чистоте и порядке, сообщает пресс-служба ведомства.

«Наибольшее количество обращений получено по категориям «Неисправные фонари уличного освещения», «Несанкционированные свалки и навалы мусора», а также «Ненадлежащее состояние фасадов нежилых зданий, строений и сооружений». Данные обращения отработаны в установленный срок», - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

«Тепловая карта» ЦУРа позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Муниципальные Центры управления регионом успешно действуют в 64 округах Подмосковья.

Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.