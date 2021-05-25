РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. За неделю через муниципальный Центр управления регионом (МЦУР) Люберец в Госадмтехнадзор Московской области поступило 782 обращения по содержанию территорий, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Наибольшее количество обращений получено по категориям «Приведение в порядок территории и объектов» и «Аварийные объекты/элементы благоустройства». Данные обращения отработаны в установленный срок, - сказал начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

«Тепловая карта» ЦУРа позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов. Муниципальные Центры управления регионом успешно действуют в 64 округах Подмосковья.

Информацию сотрудники центра получают, в частности, от портала «Добродел», системы «Инцидент», горячих линий, профильных ведомств, муниципалитетов.