РИАМО - 25 мая. Водитель Lada Granta не уступил дорогу Daewoo Matiz по встречному направлению близ села Красная Пахра в новой Москве вечером 24 мая, в результате чего погибла пассажирка иномарки, возбуждено уголовное дело, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Водитель Daewoo Matiz увернулся от встречной машины и врезался в столб. Пассажирка скончалась на месте, ее труп отправлен на судмедэкспертизу.

Мужчину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом грудной клетки, ушибом сердца, пневмотораксом и внутренним кровотечением.

В отношении водителя Lada возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека).