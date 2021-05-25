РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Регоператор Подольска «МСК-НТ» подвел итоги второго детского конкурса рисунков и видеопроектов «Почему я разделяю отходы? или «Мое настоящее – это наше будущее», сообщила пресс-служба предприятия.

Творческое состязание проходило с 30 марта по 15 мая среди школьников городских округов Подольск, Чехов, Серпухов, Пущино и Протвино. Экологический конкурс рисунков и видеопроектов проводится компанией с целью поддержки и развития детского творчества в обслуживаемом регионе и привлечения детей и подростков к раздельному сбору отходов как одному из основных методов решения экологических проблем.

Церемония награждения победителей дипломами и призами состоится 8 июня в офисах компании в Подольске и Чехове. О времени проведения награждения сообщат дополнительно.

В Подольске в номинации «Рисунок» первое место заняла Екатерина Смирнова (3 класс, Федюковская СОШ, СДК «Быково», кружок ИЗО «Иллюстратор»); второе - Трофим Голубев (10 лет, 4В класс, СОУ СОШ №11) и Екатерина Исадыкова (СДК «Быково», кружок ИЗО «Иллюстратор»); третье - Евгения Коханчук (12 лет, Дом культуры имени Лепсе», изостудия «Палитра»).

В номинация «Видеопроект» лучшими стали авторы мультфильма «Мир не для мусора» студии мультипликации ДПИ «Пчелка» ДК «Октябрь»; Мария Герасимович (10В, лицей №1); Екатерина Перелыгина (8Б, лицей №1); Роман Перелыгин (4Б, лицей №1); Кристина Клюгина (6А, школа №29); Степан Тимофеев (6Б, МОУ СОШ №15); Мария Плиева (2 класс, лицей №1); Иван Фильчагин (8 класс, МОУ «Школа-интернат для обучающихся с ТНР»); Елисей Чверткин. Второе место – Владимир Бочков, проект «Я разделяю отходы, а ты?» (8 класс, лицей №5); третье - Никита Архипов, мультфильм «Два пакета» (МБОУ СОШ №3).