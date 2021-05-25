РИАМО - 25 мая. Торги на право аренды земельного участка площадью 1,42 тыс. кв. м под размещение склада организовали в Подмосковье, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Участок с неразграниченной государственной собственностью находится по адресу: г. Серпухов, Северное шоссе, около д. 1.

На земле нет капитальных зданий, строений, сооружений, а также объектов незавершенного строительства. Кроме того, земля не относится к участкам общего пользования. Помимо прочего, участок находится вне границ земель общего пользования.

Начальная цена арендной платы в год составляет 66 тыс. рублей, а срок аренды – 13 лет и 2 месяца.

Для того, чтобы участвовать в торгах, необходимо подать заявку. Они принимаются до 15 июня на электронной торговой площадке РТС-тендер по адресу: www.rts-tender.ru. Номер процедуры: 54444. Торги пройдут 18 июня.

Аукцион организован комитетом по конкурентной политике Подмосковья и администрацией городского округа Серпухов.