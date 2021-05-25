РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 мая. В городском округе Дзержинский строителям делают прививки от коронавируса, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Мобильные пункты по вакцинации начали свою работу в начале месяца. Прививают строителей от коронавируса двухкомпонентным российским препаратом «Спутник V». Процедура абсолютно бесплатная.

«Вакцинация – это возможность не допустить заболевания и распространения коронавирусной инфекции. Как только руководство строительной площадки информирует Главгосстройнадзор о количестве желающих привиться, мы формируем заявку в министерство здравоохранения Московской области, и на место выезжает мобильная бригада медиков. Отмечу, что прививка – это личное и добровольное решение каждого», – сказал начальник ведомства Артур Гарибян.

После введения препарата каждый работник получит специальный сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации.

«Процедура стала доступной благодаря поддержке министерства здравоохранения Московской области. Выездные бригады проводят вакцинацию на строительных площадках с соблюдением всех необходимых стандартов и требований», – добавил Гарибян.

Во время пандемии Главгосстройнадзор разработал комплекс мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Так, надзорное ведомство запустило дроны с громкоговорителями, внедрило чек-лист, на основе которого автоматически формируется индекс Covid-безопасности каждого объекта.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>