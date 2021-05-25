РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 мая. В городском округе Дзержинский строителям делают прививки от коронавируса, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.
Мобильные пункты по вакцинации начали свою работу в начале месяца. Прививают строителей от коронавируса двухкомпонентным российским препаратом «Спутник V». Процедура абсолютно бесплатная.
После введения препарата каждый работник получит специальный сертификат, свидетельствующий о прохождении вакцинации.
«Процедура стала доступной благодаря поддержке министерства здравоохранения Московской области. Выездные бригады проводят вакцинацию на строительных площадках с соблюдением всех необходимых стандартов и требований», – добавил Гарибян.
Во время пандемии Главгосстройнадзор разработал комплекс мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. Так, надзорное ведомство запустило дроны с громкоговорителями, внедрило чек-лист, на основе которого автоматически формируется индекс Covid-безопасности каждого объекта.
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