РИАМО - 25 мая. До конца текущего года в Мосгордуме могут подготовить законопроект, регулирующий движение на самокатах и скейтбордах, сообщил журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Я не исключаю, что проект (о регулировании передвижения на средствах индивидуальной мобильности – ред.) мы с вами увидим в этом году. Если проект будет, и будет качественный, он будет всех устраивать, я не вижу препятствий для его принятия», - сказал Шапошников.

Он отметил, что по данному вопросу планируется сделать опрос как на сайте Мосгордумы, так и на платформе «Активный гражданин».​

Ранее стало известно, что ограничение скорости передвижения до 15 км/ч могут ввести на территориях столичных парков для электросамокатов и другого транспорта на электротяге.

Как пользоваться прокатами электросамокатов в Москве>>