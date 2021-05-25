РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 25 мая. От жителей подмосковного Дзержинского за неделю поступило 16 заявок по вопросу ненадлежащей уборки подъездов, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

За минувшую неделю в Центр управления регионом поступило 46 обращений от жителей Дзержинского по вопросам содержания многоквартирных домов. В том числе 16 заявок касались ненадлежащей уборки подъездов, восемь – неисправности выступающих конструкций: балконов, козырьков, эркеров, карнизов, входных крылец, по три – неисправного освещения подъезда или входной группы и отключений лифта.

«Управляющие организации должны работать в интересах жителей, которые платят за жилищно-коммунальные услуги – такую задачу поставил губернатор Московской области в ежегодном обращении. Решение этой задачи зависит от того, насколько оперативной и качественной будет реакция коммунальных служб на сообщения о возникающих проблемах. Госжилинспекция строго контролирует в ЦУРе сроки устранения нарушений и удовлетворенность жителей результатом работы», – сказала руководитель ведомства Ольга Федина.