РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 25 мая. В нескольких населенных пунктах Домодедова 26 мая ожидается отключение электроэнергии, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

Свет отключат в деревнях Красино, Жеребятьево, Татарское, Шишкино, Авдотьино, Заболотье, Юсупово, на территориях СНТ «Южное-2-Киселиха», СНТ «Рассвет», СНТ «Мираж-Красино», СНТ «Огонек Шишкино», СНТ «Нива-2 Юсупово».

Также отключения пройдут в селах Константиново, Домодедово, Никитское, Битягово на улице Пионерской, в микрорайоне Западный на улицах Земляничная, Рябиновая, Малиновая, Горка; в микрорайоне Барыбино на улицах Генерала Белова, Куйбышева, Советская, Пушкина, Пролетарская.

Энергетики произведут отключение на два часа в промежуток времени с 09:00 до 17:00 в микрорайоне Барыбино, селах Константиново, Домодедово, деревнях Заболотье, Красино, Жеребятьево, Татарское, Шишкино.

В это же время пройдут кратковременные оперативные переключения для перевода абонентов села Никитское, деревни Авдотьино, микрорайона Западный, деревни Юсупово, села Битягово на резервное электроснабжение на время проведения ремонтных работ.