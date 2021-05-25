РИАМО - 25 мая. Депутаты Мособлдумы на ближайшем заседании планируют рассмотреть законопроект о расширении регионального перечня бесплатных соцуслуг в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.

В частности, в перечень планируется добавить услугу сопровождения граждан в учреждения соцобслуживания для пожилых.

Как пояснили в пресс-службе, существуют пациенты, которые не в состоянии обслуживать себя самостоятельно и нуждаются в помощи социального работника. В случае госпитализации таким людям также необходим постоянный уход и присутствие помощника.

Ранее соцработникам нужно было оформлять служебные командировки, чтобы ухаживать за пожилыми и инвалидами, и это требовало времени. Поэтому правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым появилась соцуслуга по сопровождению гражданина соцработником в стенах медучреждения.

Нововведение позволит соцработникам без лишних сложностей помогать своим подопечным в больнице. Соответствующее изменение будет внесено и в региональный закон об организации соцобслуживания в Московской области.