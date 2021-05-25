РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Подольское производственное отделение АО «Мособлэнерго» проведет плановые отключения электроэнергии в округе 26 мая, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Московской области.

На энергообъектах, обслуживаемых компанией, проводятся технические работы для повышения надежности электроснабжения потребителей.

Так, для обеспечения безопасного выполнения работ отключение электричества пройдет с 9:00 до 15:00 на улице Северной в доме №19А. В это время установят барьер в РУ-6 кВ.