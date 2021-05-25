РИАМО - 25 мая. Столичный суд во вторник вынес решение о штрафе в 4 млн рублей в адрес американской компании Google за отказ удалять материалы противоправного характера, сообщает Nation News.

Роскомнадзор ранее не исключил замедление трафика Google на территории России. Это может произойти из-за того, что компания недостаточно активно фильтрует запрещенный в России контент.

Речь идет о публикации призывов к участию в несанкционированных митингах и материалов экстремистского характера. Кроме того, поисковик не удаляет детское порно, наркоконтент и призывы к суициду.

В надзорном ведомстве считают, что Google является лидером по объемам противозаконного контента в Сети.

Google — американская транснациональная корпорация, инвестирующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные технологии.