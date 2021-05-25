РИАМО - 25 мая. В подмосковной Коломне задержали ранее судимого 31-летнего мужчину, который зарезал своего 35-летнего знакомого во время застолья, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 24 мая в квартире в поселке Сергиевский, где мужчины распивали спиртное. В ходе ссоры мужчина нанес своему оппоненту не менее 16 ударов ножом, от которых он погиб на месте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Подозреваемому назначены судебно-медицинская, психолого-психиатрическая и генетическая экспертизы.

Мужчине также будет предъявлено обвинение. СК будет ходатайствовать об его аресте.