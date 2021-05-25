РИАМО - 25 мая. Ежедневный пассажиропоток общественного транспорта в Москве составляет около 10 млн человек, кроме того, на столичные дороги выезжают сотни тысяч автомобилистов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В больших городах главнейшей проблемой является транспортная система. <...> В Москве каждый день общественным транспортом пользуются около 10 млн человек, сотни тысяч человек выезжают на дороги. Преодолеть московские пробки позволяет не только строительство дорог, но и интеллектуальная транспортная система», - сказал Собянин в ходе Международного онлайн-форума Smart Cities Moscow.

Мэр отметил, что московская система оплаты проезда и парковки является одной из самых продвинутых в мире. Транспортная карта «Тройка» внедряется в российских регионах.

«Постепенно карта «Тройка» становится не только городской, но и общероссийской системой оплаты, вбирая в себя все больше и больше регионов», - сказал Собянин.

Ранее заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов сообщил, что более 40 регионов России рассматривают вопрос о введении карты «Тройка» или уже внедряют ее. По его словам, данная система удобна не только для пассажиров, но и для властей, поскольку позволяет анализировать загрузку городского транспорта.

Международный онлайн-форум Smart Cities Moscow открылся во вторник. В течение двух дней эксперты будут обсуждать инфраструктуру и технологии умного города, а также его устойчивое развитие.

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