РИАМО - 25 мая. Стартовый дом по программе реновации жилфонда на Большой Филевской улице в столице будет оформлен в спокойных пастельных тонах, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Общая площадь здания составит порядка 17 тыс. кв. м. Дом будет переменной этажности – высотой от 9 до 14 этажей с подземной парковкой.

У дома будет три подъезда разной этажности, каждый из них облицуют клинкерной плиткой в бежевых тонах разных оттенков.

«Благодаря такому решению авторы проекта смогли не только визуально разнообразить среду, не конфликтуя с ней, но и сделали здание более динамичным», — отметил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Корзины под кондиционеры выполнят в виде декоративных металлических решеток, интегрированных в общее стилистическое решение.

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