РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. Народный коллектив театра «На стульях» принял участие в III Межрегиональном театральном фестивале взрослых и молодежных любительских театров «Сиреневый вечер», сообщает пресс-служба администрации Котельников.

По итогам фестиваля победителем в номинации «Лучшая женская роль первого плана» стала актриса театра Маргарита Савенкова за роль Вероники в спектакле «Голубцы по объявлению», а сам спектакль в постановке режиссера театра Андрея Коренюгина получил диплом в номинации «Актуальность и современность».

Актеров и руководителя коллектива поздравили с успехом, им пожелали новых, интересных и актуальных постановок.