РИАМО - 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в первую тройку рейтинга цитируемости глав российских регионов, ведущих собственные блоги, за апрель 2021 года. Рейтинг подготовлен компанией «Медиалогия».

Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ в апреле стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская область).

В частности, СМИ цитировали запись Воробьева в Instagram, где он сообщил о старте программы «Коммунальный бонус». В рамках программы часть коммунальных платежей возвращается в виде скидок на услуги ЖКХ, транспорт или разные покупки. Участвовать в программе могут жители, которые оплачивают ЖКУ онлайн.

Также в Instagram Воробьев поздравил жителей Подмосковья с Днем космонавтики. Помимо этого, он сообщил, что жители Московской области смогут удобно и быстро оформить жилые и садовые дома в рамках «дачной амнистии» до 1 марта 2026 года.

Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в российских СМИ. «Медиалогия» имеет базу из более чем 63 тыс. источников: ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. Основой для построения рейтинга стал индекс цитируемости «Медиалогии».