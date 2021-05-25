РИАМО - 25 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в неэксплуатируемом здании на Серебрянической набережной, д. 19, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Ранее на месте пожара устранили открытое горение. В 14:15 возгорание локализовали, в 15:12 пожар был ликвидирован. Обстановка на месте ЧП спокойная.

Из-за пожара перекрыт съезд с внутренней стороны Садового кольца на Серебряническую набережную. Москвичей просят выбирать пути объезда в этом районе.