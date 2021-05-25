РИАМО - 25 мая. Угроза заражения коронавирусом еще не миновала, поэтому важно продолжать кампанию по вакцинации населения, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

К настоящему времени прививку от Covid-19 сделали 26% жителей Подмосковья. Однако губернатор считает, что следует более активно проводить разъяснительную работу, чтобы убедить людей пройти вакцинацию.

«Мы стараемся убеждать, включаем, соответственно, руководителей предприятий, чтобы они разъясняли, чтобы они давали дополнительные бонусы – выходной день или какие-то дополнительные знаки внимания, чтобы начинать все-таки вакцинироваться. Мы спросили в стационарах: почему же вы до сих пор не вакцинировались? Нам часто отвечали: мы думали, Covid ушел. Covid никуда не ушел», – сказал Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».

Вакцинация от коронавируса проводится бесплатно и на добровольной основе. Прививки делают в городских поликлиниках и мобильных пунктах.

С начала пандемии в Московской области выявили 266 734 случая заражения Covid-19. Скончались 6089 пациентов, победили болезнь 218 539 человек.

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